Жизнь ради народа: Открыта выставка о профессоре Ксенофонте Уткине

1 марта в Историческом парке «Россия — Моя история» открылась мультимедийная выставка «Жизнь ради народа» посвященная доктору философских наук, профессору Ксенофонту Дмитриевичу УТКИНУ, чье имя носит улица, на которой и стоит наш музей.

Ксенофонт Дмитриевич известен в республике как крупный деятель культуры, философ, культуролог, историк, фольклорист, педагог, поэт, журналист, литературный критик и пропагандист духовного самосовершенствования в лоне родной якутской культуры.

Работниками парка была подготовлена интересная выставка, отражающая всю его деятельность. Факты из жизни К.Д. Уткина, раскрывающие его разносторонность, душевные качества и умелое наставничество прозвучали в выступлениях гостей данного мероприятия – дочки УТКИНОЙ Екатерины, которая рассказала о любимой тюбетейке отца, а директор Нюрбинского музея дружбы народов, основателем которого был Ксенофонт Уткин, Анна ТУМАНОВА вспомнила насколько деятельным и умным был Ксенофонт Дмитриевич.

Экспозиция «Жизнь ради народа» будет работать до 6 марта 2020 года. Не упустите шанс узнать много нового о Нүһүлгэн — Ксенофонте Дмитриевиче Уткине, гордости народа Саха, поднявшего на новый уровень самосознание народа. Он оставил неоценимое научное, литературное и духовное наследие будущим поколениям. После 6 марта в Историческом парке «Россия — Моя история» будет выставлена на постоянной основе «тачпанель» с полной информацией о К.Д. Уткине.