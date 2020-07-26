Жизнь после карантина: рекомендации психолога

После снятия ограничений и режима самоизоляции нам предстоит обратно вернуться к «нормальному» руслу жизни и начать заново адаптироваться. Однако, многие из нас сейчас понимают, что они морально истощены и не готовы к изменениям, которые придут после карантина.

Психологи поделились, к чему нам нужно готовиться, после самоизоляции, и дали несколько советов.

1. Действовать постепенно:

Возвращение к обыденной, но немного забытой жизни за время карантина, может повысить «страх». Следовательно, нужно действовать постепенно — важно правильно распределить нагрузку во всех сферах жизни. Иначе возникнет риск «перенасытиться» и не получить должным образом удовольствия от того, о чем мечтали сделать во время карантина.

2. Гигиена:

Несмотря на то, что карантин будет снят, это не означает, что вирус окончательно исчез, как и возможность заражения. Придерживайтесь гигиенических привычек, которые появились у вас во время карантина.

3. Избегающее поведение:

Вы можете обнаружить у себя боязнь посещения общественных мест, больших скоплений людей. Возможно, вы будете остро реагировать на людей без масок, кашляющих людей и т.д. Это состояние абсолютно нормально, особенно в первые дни. Однако, если спустя месяц, вы поймете, что страх не проходит или даже растет, и вместе с ним появляются формы «избегающего» поведения, лучше обратиться за помощью к специалисту.

4. Режим дня:

Если у вас еще есть время в запасе, и вы не соблюдали режим дня в изоляции, самое время — это исправить, особенно пробуждение и отход ко сну.

5. Отложить важные решения:

Многим пришлось пережить множество изменений в привычном укладе, и некоторые из нас начнут сомневаться «нравиться ли мне та работа», «с тем ли человеком я живу» и т.д. Важно не забывать, что мы всё ещё испытываем большой стресс, и принятые решения могут быть импульсивными, поэтому по возможности их лучше отложить на время.

6. Контакты с окружающими:

Если вы провели самоизоляцию в одиночестве, и для вас это было комфортно, то нужно постараться увеличить количество контактов с людьми. Так как есть риск появления фобии перед скоплением людей. Однако это тоже стоит делать не сразу, а постепенно.

7. Нормализация:

Это нормально почувствовать разочарование в том, что реальность изменилась или ваш взгляд поменялся; на работе/ в общении не так, «как раньше». Важно это принять и не цепляться за прошлое.

После карантина, изменения произойдут в любом случае, поэтому следует не паниковать и быть готовыми к этому. То, насколько мы быстро приспособимся принять новые условия жизни, зависит прежде всего от нас.