Жизнь наслега оживилась

Набережную озера Мавра благоустроили в селе Аппаны Намского улуса.

Озеро Мавра находится в центре села Аппаны. Вокруг него расположены все социальные, культурные, административные и торговые объекты. Исторически сложилось так, что в бытность массовые мероприятия проходили на этом озере. Осенью устраивался каток, хоккейный корт, зимой устанавливали большую елку, весной в половодье плавали на лодках. Жизнь наслега кипела вокруг этой местности.

В последние годы, после распада совхоза, местность сильно загрязнилась и постепенно превратилась в болотистое место.

Администрация пыталась реанимировать озеро с 2015 года , но из-за отсутствия средств, работы не проводились. Реализовать проект удалось в этом году благодаря синхронизации двух программ — «Формирование комфортной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Территория была полностью облагорожена. В результате благоустройства здесь обновили существующий мост, проложили тротуарные дорожки вдоль берега, установили освещение и ограждение. На новой набережной появились арт-объект «Аппаны», современная детская площадка, первый в улусе роллердром и воркаут-зона. Также здесь построили сцену и теплый павильон.

Подрядчиком объекта является Соловьев Владислав Иннокентьевич. Автор проекта — архитектор Прокопий Рожин.

«Я очень рад, что проект реализовался в полном объёме, — поделился Прокопий Рожин. — Изначально территория была в плохом состоянии, была заболоченной и без какой-либо конкретной береговой линии. Строить на такой территории очень сложно и затратно, но благодаря работе администрации и подрядчика удалось все завершить за один сезон. Хочется подчеркнуть, что благодаря таким программам маленькие села имеют возможность благоустраивать такие серьёзные проекты. В дальнейшем этот проект сильно повлияет на качество жизни села, объект будет жить своей жизнью и радовать людей».

«Для нас благоустройство набережной — большой праздник. Мы давно об этом мечтали. Хотим поблагодарить коллектив Центра компетенций LETO и Управление архитектуры за помощь в реализации проекта, — отметил глава села Аппаны Иван Ноговицын.

Новая набережная станет круглогодичной. Зимой мы здесь будем кататься на коньках, поставим елку, а летом будем кататься на байдарках. Мы очень рады, что центр нашего села постепенно наполняется новыми общественными пространствами. Рядом с набережной благоустроен сквер победы и построен Дворец культуры».

Напомним, в этом году в Якутии в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке» попали 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в Якутске. С 1 по 30 ноября идет конкурсный отбор для участия в программе на 2023 год. Все подробности на сайте Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.