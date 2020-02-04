Национальный художественный музей РС(Я) объявляет публичную программу выставки, посвященной 90-летию художника Владимира КАРАМЗИНА. В рамках публичной программы состоится лекция, экскурсии и медиаторские прогулки, воркшоп по линогравюре и воссозданию серии графических листов Владимира Карамзина.

Выставка открыта для всех посетителей с 3 февраля по 28 февраля 2020 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж.

Карамзин Владимир Семенович – график и живописец, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств ЯАССР, народный художник РС (Я). Работал в области станковой графики, живописи, книжного и монументально-декоративного оформления. В своем творчестве Владимир Карамзин сумел выразить кардинальные свойства традиционного мировоззрения, характер и дух народа саха.

Программа публичной программы выставки, посвященной 90-летию Владимира Карамзина:

7 февраля 16:00 – Лекция «Графика Якутии» от куратора выставки, главного научного сотрудника НХМ РС(Я) Неустроевой Г.Г. Вход: свободный.

14 февраля 14:00, 16:00 – Медиаторская прогулка «Жизнь и творчество Владимира Карамзина». Вход: взрослые – 190 руб., студенты – 150 руб., до 18 лет – 100 руб.

21 февраля 14:00 – Воркшоп по линогравюре «Вглядываясь в образы Среднего мира». Продолжительность: 2 часа. Вход: 500 руб. Материалы предоставляются.

28 февраля 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – Воркшоп по фотографии: «Якутский праздник Ысыах» Владимира Карамзина. Аудитория: учащиеся начальных классов. Количество мест: до 15 чел. Вход: 100 руб.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79. Количество мест ограничено. Предварительная запись и справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79.