Живущая в Китае якутянка грозится приехать и наказать земляков

View this post on Instagram

Видео которое я сделала для Радио 1 стало в прямом смысле «вирусным» и разлетелось по всем новостным пабликам. . Но то что мои земляки пишут под ними — « не приезжай в Якутск , фу заразная , она уже стала зомби 🧟‍♀️, не пускать обратно якутов , живущих в Китае-они все инфицированные » . . Вы че охренели ? Будете дальше так писать , соберу чемоданы 🧳 и приеду к Вам домой лично к каждому! Чайник не забудьте только поставить и тортик испечь , я люблю медовый 😂😂😂 . . #коронавирус #моиземлякисамыелучшие #уруйайхал