Живущая в Китае якутянка грозится приехать и наказать земляков

Живущая в Харбине провинции Хэйлунцзян якутянка Туяра Саввина дала интервью «Радио 1» и записала видео, в котором она рассказывает о ситуации с коронавирусом в Китае.

Видео стало популярным, и на следующий же день она пожаловалась в Инстаграм на земляков, которые оставили под ее постом неприятные комментарии.