26.01.2020
23:08
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Желток

Живущая в Китае якутянка грозится приехать и наказать земляков

Живущая в Харбине провинции Хэйлунцзян якутянка Туяра Саввина дала интервью «Радио 1» и записала видео, в котором она рассказывает о ситуации с коронавирусом в Китае.

Видео стало популярным, и на следующий же день она пожаловалась в Инстаграм на земляков, которые оставили под ее постом неприятные комментарии.

«Будете так писать, соберу чемоданы и приеду к вам лично домой», — пригрозила она.

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Видео которое я сделала для Радио 1 стало в прямом смысле «вирусным» и разлетелось по всем новостным пабликам. . Но то что мои земляки пишут под ними — « не приезжай в Якутск , фу заразная , она уже стала зомби 🧟‍♀️, не пускать обратно якутов , живущих в Китае-они все инфицированные » . . Вы че охренели ? Будете дальше так писать , соберу чемоданы 🧳 и приеду к Вам домой лично к каждому! Чайник не забудьте только поставить и тортик испечь , я люблю медовый 😂😂😂 . . #коронавирус #моиземлякисамыелучшие #уруйайхал

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Что там с новым смертельным вирусом? Вести с полей #коронавирус #эпидемия 🦠 #2019nCoV . Китай сейчас похож на один большой лазарет . Люди в медицинских масках повсюду . Вчера мы ходили в Икею , в масках абсолютно все от кассиров до уборщиц, в метро все отсаживаются от тех кто кашляет, косятся на тех, кто зашёл в вагон без маски. Улицы напоминают кадры из фильмов -катастроф про эпидемии, скосившие целые цивилизации . У нас на районе пустынно , все эти дни соседи массово покидают наш дом с чемоданами , по случаю сезона отпусков и праздников . Коронавирус проявился внезапно и весьма не кстати , прямо накануне крупнейшей ежегодной миграции – китайского Нового года, когда сотни миллионов жителей либо возвращаются в родные места, либо отправляются в путешествия по стране или за рубеж. . ⏩⏩⏩

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Источник: https://www.instagram.com/p/B7s79qyJ_o8/ https://www.instagram.com/p/B7qZPVcp1QC/
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