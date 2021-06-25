25.06.2021
19:58
182
Экология
Животных в Якутии кормят мороженым
Как переносят жару обитатели зоопарка «Орто Дойду»? В эти дни проводятся 2 раза в день водные процедуры. На видео, снятом службами зоопарка, видно, как животным нравятся охлаждающие процедуры. Кроме этого, в рацион включены сочные корма: овощи, фрукты, ягоды, трава, веники.
А еще для полного комфорта четвероногим изготавливают специальное лакомство: замороженный фруктовый компот.
Фото: С Инстаграм
Источник: Зоопарк Якутский "Орто-Дойду"
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