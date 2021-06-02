Животноводческие хозяйства Якутска начали получать субсидии

В Якутске личные подсобные хозяйства начали получать республиканскую субсидию на развитие молочного животноводства. Размер субсидии составил по 35 тысяч рублей на одну корову, а у организованных хозяйств ставка субсидии на заготовку молока составила 50 рублей за килограмм, сообщили в управлении сельского хозяйства Окружной администрации г. Якутска.

С целью развития самообеспечения всем личным подсобным хозяйствам, задача которых не продавать, а обеспечивать себя молоком, на маточное поголовье скота выделено по 35 тысяч рублей за голову. При этом они могут сами распоряжаться частью своей продукции, которая остается в излишке.

По информации Управления сельского хозяйства, на территории городского округа субсидия в размере 17 млн 850 тыс. рублей распределяется между 152 личными подсобными хозяйствами, которые держат 511 голов скота.

Глава города Якутска Евгений Григорьев в ходе объезда по объектам агропояса столиц посетил личное подсобное хозяйство Натальи Захаровой, которое производит различную молочную продукцию. За месяц хозяйство получает около трех тонн молока, всего держит шесть дойных коров, а также бычков и телят.

«В месяц получаем три тонны молока, для горожан делаем творог, сметану, суорат, быппах, кумыс. За голову маточного поголовья мы уже получили 100% субсидии в размере 210 тысяч рублей. Мы очень рады и довольны. Будем использовать при сенокосе», — поделилась владелица личного подсобного хозяйства Наталья Захарова.