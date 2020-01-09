Живописец приглашает на мастер-класс

11 января 2020 года в 11:00 Национальный художественный музей РС (Я) приглашает Вас на творческую встречу и мастер-класс на тему «Старый Новый год» по рисованию от художника-живописца, члена Союза художников России, Заслуженного деятеля искусств РС (Я) Василия Петровича КРАВЧУКА, в рамках персональной выставки «Отражение».

Мероприятие состоится в Выставочном зале НХМ РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдргаметалл).

Художник Василий Кравчук – человек, очарованный искусством. Его живопись узнаваема, в ней особый декоративный язык, свой поиск образов и средств выразительности. Арсенал живописца представляют разные жанры: портреты, пейзажи, натюрморты, тематические картины.

Василий Петрович Кравчук расскажет о творческой деятельности и поделится своими секретами мастерства на фоне персональной выставки «Отражение». Также вне зависимости от уровня подготовки и умения обращаться с материалами для рисования, каждый сможет создать свой шедевр за относительно недолгое время под руководством художника. Автор отойдет от классического обучения и разделения: на учителя и ученика, мастер-класс по рисованию пройдет в ненавязчивой и доброжелательной обстановке, в котором вы узнаете техники и принципы работы художника-живописца и сможете задавать интересующие вопросы.

Внимание! С собой принести любой материал для рисования, с которым вы бы хотели поработать на мастер-классе: цветные или простые карандаши, пастель, акварель, гуашь, кисть и емкость для воды.

Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: 8 (4112) 33-52-79. Стоимость на одного человека – 200 рублей.