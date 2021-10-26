АУ «Государственный театр эстрады им.Ю. Платонова» приглашает 30 октября с 17 час. на живой концерт «Айар айан» группы «L-47».

Группа образована в начале этого года, и в течение года с успехом дала несколько концертов, стала лауреатом конкурса вокально-инструментальных групп, выпустила клип на песню «Харыстаа».

Вместе с группой на сцене выступят Костя Степанов, Айгылаан, Анатолий Горохов, Kyn Sol, а также вы услышите уже полюбившиеся песни в исполнении неизменных солистов и членов группы: Люси, Сайсары Куо, Амикан, Юрислав Гольдеров.

Не пропустите вечер живой группы, зарядитесь энергией перед длинными выходными!

Справки по тел: 744-330

Билеты продаются на сайте: https://tesserus.com/event/zhivoi-kontsert-aiar-aian

Цена билета: 500-600-700-800 рб.

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