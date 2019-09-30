19 октября Театр эстрады приглашает жителей и гостей города на живой акустический концерт Иннокентия Лебедева — AMIKAN в рамках серийного проекта «Ырыам кута».

«Ырыам кута» — музыкальный серийный проект Государственного театра эстрады. Гостями проекта выступят артисты Театра, в сопровождении живого ансамбля. Каждый гость должен будет представить несколько своих хитов, обязательно пару новых песен. Два неизменных домашних задания: артист должен подготовить к исполнению хит любимого российского или зарубежного исполнителя, а также хит своего коллеги по Театру на выбор.

Место проведения: Театр Эстрады, пр. Ленина,47

Начало: 19:00

Продажа билетов в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона: 36-06-90

2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского: 34-13-31

3. Театр юного зрителя: 32-18-544. 4. ТРК Туймаада, 1 этаж, Касса Филармонии

5. ДДН им. А.Е.Кулаковского: 32-82-96

Онлайн продажа: tesserus.com

Справки: +7(924)-760-00-77