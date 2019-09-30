Живой акустический концерт Иннокентия Лебедева
19 октября Театр эстрады приглашает жителей и гостей города на живой акустический концерт Иннокентия Лебедева — AMIKAN в рамках серийного проекта «Ырыам кута».
«Ырыам кута» — музыкальный серийный проект Государственного театра эстрады. Гостями проекта выступят артисты Театра, в сопровождении живого ансамбля. Каждый гость должен будет представить несколько своих хитов, обязательно пару новых песен. Два неизменных домашних задания: артист должен подготовить к исполнению хит любимого российского или зарубежного исполнителя, а также хит своего коллеги по Театру на выбор.
Место проведения: Театр Эстрады, пр. Ленина,47
Начало: 19:00
Продажа билетов в кассах:
1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона: 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского: 34-13-31
3. Театр юного зрителя: 32-18-544. 4. ТРК Туймаада, 1 этаж, Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского: 32-82-96
Онлайн продажа: tesserus.com
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