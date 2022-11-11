Национальный фестиваль-состязание «Живая энергия северных игр» приглашает участников!

Приглашаем к участию молодежь и студентов учебных заведений города Якутска в Национальном фестивале-состязании «Живая энергия северных игр» на ловкость, меткость, координацию и быстроту!

Цель проекта: сохранение и развитие традиций культуры многонационального народа Российской Федерации, приобщение к культурным ценностям народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), воспитание патриотизма и уважения к Родине, оздоровление молодого поколения.

Необходимо участие команды из 7 человек, которые будут состязаться в прыжках через нарты, метании аркана-маута, стрельбе из лука, играх «Ноори», «Ловля хариуса», эстафете.

Также приглашаем жителей и гостей г. Якутска познакомиться с уникальными игровыми традициями коренных малочисленных народов Севера, окунуться в увлекательный мир игр Арктики и Крайнего Севера, посостязаться с другими болельщиками в силовых играх, викторине.

Положение на сайте Дома дружбы им. А.Е. Кулаковского http://ddnykt.ru/?p=38441

Контактный телефон: +79841101236