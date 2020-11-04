Жив олень – жив эвенк

Нерюнгринский район отмечает 45-летний юбилей. Наш район возник после отделения всей южной территории Алданского района и образования 6 ноября 1975 года нового промышленного центра — Нерюнгри. В 1977 году в 15 километрах от Нерюнгри к поселку Беркакит была проведена железнодорожная ветка Тында-Беркакит. В районе появилась сеть электростанций (Чульманская ГРЭС, СБГРЭС, Нерюнгринская ГРЭС), и началась масштабная разработка крупных угольных месторождений, продолжающаяся сегодня, и являющаяся основой экономики Нерюнгинского района.

До прихода в Нерюнгринский район поколения первостроителей здесь были поселки Иенгра и Чульман. Село Иенгра, которое до 1977 года носило название Золотинка, старейшее поселение Нерюнгринского района со своеобразным и уникальным традиционным укладом жизни, где живут представители коренных малочисленных народов Южной Якутии – эвенки.

До революции 1917 года села Иенгра, или старой Золотинки, как населенного пункта не было. Тем не менее, на территории нынешнего Нерюнгринского района по рекам Алдан, Чульман, Иенгра, Сутам, Гонам, Тимптон и Учур испокон веков жили оленеводы – эвенки из родов Беллет, Бута, Нюрмаган, Донгой, Кэптукэ, Букачар, Дэнгмэ, Лонгорки и других. Именно эвенки стали первыми проводниками и помощниками землепроходцев, старателей, геологов, прибывших осваивать и развивать Южную Якутию.

Первые сведения о поселке Золотинка (Иенгра) имеются в книге «Список населенных зимних пунктов» статистического управления ЯАССР 1926 года. В 1939 году в Золотинке останавливалась одна из первых геологических партий под руководством Д. С. Коржинского. После Великой Отечественной войны в Золотинке обосновалась Восточно-Сибирская геологоразведочная экспедиция. В 50-е года ХХ века эвенки-проводники, хорошо зная местность, сопровождали геологические экспедиции, помогали в изысканиях при разведке полезных ископаемых, перевозили на оленях грузы — продовольствие, почту и оборудование. Труд эвенков-проводников и каюров во многом стал основой будущих больших промышленных проектов.

Особой строкой в истории села вписано не только время первых исследования богатств южно-якутской земли, но и начало строительства Байкало-Амурской магистрали. В 1975 году жители Золотинки-Иенгры встречали отряд белорусских комсомольцев имени Николая Кедышко, которые приехали в Якутию на строительство БАМа.

Одним их тех жителей Иенгры, кто встречал первостроителей, был в то время – пионер, затем учитель Золотинской средней школы-интерната имени Глафиры Василевич, в 2007-2013 году — глава Иенгринского национального наслега, ныне — председатель Иенгринского наслежного Совета депутатов Юрий ЮХНОВЕЦ.

— Юрий Викторович, вы помните, как встречали первостроителей?

— Конечно, помню. Мы встречали их самыми первыми. Я был пионером, стоял в форме, в галстуке и с пионерским барабаном. Это была очень торжественная встреча. В то время прибывало очень много людей, стояла проблема их размещения, потому что никакого жилья еще не было, а работы на большой стройке было много.

Коренные жители всегда были гостеприимны – и когда были каюрами у геологов, и когда встречали первостроителей, и сегодня. Люди приезжали из разных мест, а наш район многонациональный, в котором никто не разделяет людей по внешности или месту рождения. Все мы жители одной территории, все мы нерюнгринцы.

Разумеется, в условиях интенсивного промышленного освоения района встал вопрос сохранения традиционного уклада жизни, сохранения традиционной хозяйственной деятельности и языка эвенков. В этом плане отстаивать свои интересы коренным малочисленным народам не всегда легко. 12 октября 2007 года на сельском сходе жителей Иенгры было принято решение о наделении Иенгринского наслега (сельского округа) Нерюнгринского района статусом «эвенкийского национального». Задачей этих перемен стало сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, создание условий для национального, экономического, культурного и языкового возрождения эвенков.

Но всё же, вопреки закону Российской Федерации о местном самоуправлении, решение сельского схода в первое время было фактически проигнорировано. Из-за разного рода административных препонов, а порой из-за нежелания отдельных чиновников содействовать его реализации, решение о наделении Иенгринского наслега затягивалось.

— Нашли ли вы поддержку в верхних эшелонах власти?

-Да. Кто знает, смог ли бы Иенгринский наслег стать национальным наслегом, если бы не депутат Государственной думы РФ четвертого и пятого созывов Василий Борисович Шестаков. В то время было очень сильное противостояние промышленников, но Шестаков смотрел на ситуацию с точки зрения государственного человека. Он сам приехал в Иенгру вместе с тогдашним президентом республики Вячеславом Анатольевичем Штыровым, лично всё посмотрел и увидел разницу между промышленным освоением территории и развитием сельского хозяйства и традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.

СПРАВКА:

Василий Борисович Шестаков родился в 1953 году в Ленинграде. Депутат Государственной думы РФ IV—VI созывов (2003—2016 годы), член фракции Единая Россия, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи, член Совета при Президенте РФ по делам казачества. Президент Международной федерации самбо (с 2009 по настоящее время), лидер Социалистической единой партии России (СЕПР). Председатель постоянной профильной комиссии по научно-исследовательской работе и взаимодействию со СМИ Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества (с 2012 года). Президент Межрегионального общественного Фонда развития физической культуры и спорта «Самбо» (с 2011 года). Председатель Международной общественной организации содействия науке и спорту «Человек, Спорт, Здоровье» (с 2009 года) Президент Российской ассоциации спортивных сооружений (с 2009 года по настоящее время). Заслуженный тренер РСФСР (1989), мастер спорта России по дзюдо (1970), мастер спорта России по самбо (1974 , обладатель шестого дана по дзюдо. Кандидат педагогических наук (1989). Опубликовал пять научных статей. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2002).

— Когда Василий Шестаков впервые приехал в Иенгру?

— Нам повезло, что председатель Иенгринского сельсовета, Андрей Сергеевич Дмитриев был помощником депутата Государственной думы Василия Шестакова. Он пригласил его в Иенгру. Визит состоялся в июне 2008 года. Василий Шестаков побывал в гостях у жителей Иенгры, осмотрел новый жилой двухэтажный дом, посетил сельский музей и школу-интернат, встретился с представителями эвенкийского народа. Специально на встречу с депутатом в Иенгру приехали главы эвенкийских родовых общин и сел из Амурской области, Алданского и Олекминского районов Якутии. Такого съезда эвенков с юга Якутии и севера Амурской области, по признанию самих участников, не было уже лет пятьсот.

Тогда и были озвучены главные проблемы. Это крайне низкий уровень государственного обеспечения и заработной платы в оленеводстве, безработица и рост социальных болезней среди коренного населения. Главное, о чем говорилось – о том, что при принятии глобальных решений по реализации мегапроектов и промышленному освоению земель интересы коренных жителей территорий совершенно не учитываются. Уничтожаются исконные оленьи пастбища и места отела маток, вырубаются леса и загрязняются реки. При этом эвенкийские поселения не имели ни копейки доходов в местный бюджет от промышленного использования земель. Более того, согласно действующему законодательству, они даже не являлись хозяевами этих земель.

Оленеводы поднимали Василию Шестакову и чисто практические вопросы. Проблемой, требующей решения на самом высоком уровне, стал борьба с хищниками. В последнее время у оленеводов нет возможности уничтожать волков с воздуха: каждый час аренды вертолета стоит минимум 65 тысяч рублей. Из-за одной аварии вертолета в Магаданской области федеральная служба Управления авиации запретила отстрел волков с воздуха. Как следствие, численность волков резко возросла, и от серых хищников страдают оленстада эвенков по обе стороны Станового хребта.

Депутат Государственной Думы Василий Шестаков дал обещание эвенкам сделать все возможное для решения их проблем. Тогда Василий Борисович обещал лично доложить о результатах поездки Владимиру Путину и свое обещание сдержал.

— Что было после того, как проблемами Иенгры озаботился депутат Василий Шестаков?

— Дело сразу пошло. Депутаты Нерюнгринского районного совета создали трехстороннюю комиссию, которая изучила все предложения жителей Иенгры. В сентябре 2008 года сессия народных депутатов совета сельского поселения приняла решение образовать территорию традиционного природопользования местного значения «Иенгра» в границах территории Иенгринского наслега. 10 марта 2009 года состоялась внеочередная сессия депутатов Нерюнгринского районного Совета. Она была специально созвана для решения лишь одного вопроса. Депутаты единогласно согласились с предложением жителей села Иенгра о создании на его территории Иенгринского эвенкийского национального наслега.

В территорию национального наслега были включены 1,5 миллиона гектаров земель, используемые местными жителями для традиционных видов промыслов — охоты и оленеводства.

Не вошли в национальный наслег поселки Нерюнгринского района — Золотинка и Нагорный, территория Эльгинского угольного месторождения, земли под железной дорогой и магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В том же марте 2009 года в Нерюнгри и Иенгре состоялся Всероссийский и Республиканский съезды эвенков, на котором были подняты все актуальные вопросы коренных малочисленных народов Севера.

Заслуга Василия Шестакова состоит в том, что он создал механизм нашей работы с промышленными предприятиями. Как говорится в известной притче, он дал эвенкам не «рыбу», а «удочку», которой эту рыбу можно всегда наловить. Механизм начал действовать, и ситуация сдвинулась с мертвой точки. Село – национальный наслег — территория традиционного природопользования, причем по этому пути мы пошли самыми первыми.

Василий Шестаков приезжал в Иенгру и весной, на День оленевода. Он сказал, что из Москвы труд оленеводов кажется легким, но на самом деле это тяжелейшая каждодневная работа. Шестаков призвал объединить усилия регионов, чтобы добиться улучшения условий жизни малочисленных народов Севера.

Юридическое оформление территории традиционного природопользования как территории с особыми условиями хозяйствования заняло достаточно продолжительное время. Окончательно она была официально оформлена в 2014 году. Это дало возможность строить отношения с промышленными предприятиями, ведущими деятельность на территории района, в том числе по части соблюдения экологических требований на основании закона.

Но проблем хватает и сегодня. Если крупные компании — например, «Газпром», делают этнологическую экспертизу, отчисления за наносимый ущерб природе, то со старательскими артелями дело обстоит сложнее, чем с крупными промышленными компаниями. Вы прекрасно знаете, что творят у нас старатели. В этом году у артели, которая своей деятельностью угрожает водоснабжению Иенгры, было проведено семь внеплановых проверок. В итоге их только штрафуют, а угроза как была, так и остается.

— Может ли помочь решению вопросов коренных малочисленных народов Севера принятая недавно стратегия развития Арктики?

— Указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, подписанный президентом России, разумеется, имеет огромное значение для всей Якутии как крупнейшего арктического региона страны. Потому что у нас иногда опускаются руки, когда мы видим, что происходит с экологией. В том числе в нашем районе, например, с рекой Чульман.

Недавно у Якутии появился новый председатель правительства – Андрей Тарасенко. Он уже приезжал в наш район, в том числе побывал в Иенгре. Честно говоря, поначалу мы отнеслись скептически, но после его следующих действий и решений премьер нас, можно сказать, вдохновил.

19 октября в режиме видеконференцсвязи состоялось совещание, на котором были приняты очень обнадеживающие решения по оленеводству. Андрей Тарасенко дал ряд поручений по проблемным вопросам и перспективам развития северного домашнего оленеводства.

— Какие это поручения?

— Признать актуальными и требующими решения проблемы совершенствования нормативно-правовой базы ведения северного домашнего оленеводства, закрепления оленьих пастбищ за хозяйствами. Речь идет о борьбе с хищниками, кадровом обеспечении оленеводства, обеспечении вездеходной техникой, улучшении жилищно-бытовых условий кочевания, организации системы заготовки, переработки, вывоза продукции оленеводства, организации летнего труда и отдыха детей оленеводов.

Будут рассмотрены и внесены предложения по вопросу закрепления оленьих пастбищ за оленеводческими хозяйствами республики, по увеличению финансирования по премированию волчатников и сохранению объема финансирования на 2021-2024 годы. Дано поручение провести анализ и внести предложения по объемам бюджетных ассигнований муниципальным образованиям районов на перевозку детей оленеводов до производственных участков и обратно с использованием авиации. Внести предложения по регулированию численности хищников на маршрутах выпаса домашних оленей. Рассмотреть возможность участия населения, занимающихся оленеводством в муниципальных образованиях, не относящихся к арктической зоне, в региональной программе «Молодой оленевод».

Также будут рассмотрены и внесены предложения по модернизации объектов оленеводческих хозяйств. В том числе изгородного содержания оленей в условиях таежного и горно-таежного оленеводства, строительства маршрутных домиков, передвижных домиков оленеводов, коралей и сети изгородей для оленей.

Для организации системы заготовки, переработки продукции оленеводства и вывоза с производственных участков предложено рассмотреть вопрос увеличения финансирования возмещения расходов на приобретение модульных убойных цехов, оборудования переработки и транспортных расходов вывоза.

Дано поручение представить анализ финансирования на поддержку северного домашнего оленеводства Республики Саха (Якутия), в том числе на содержание поголовья оленей, исходя из зонального деления ведения оленеводства, внести предложения по актуализации ставок субвенций. Внести предложения по финансированию возмещения расходов на реконструкцию и приобретение пошивочных мастерских оленеводческих хозяйств.

Есть предложения рассмотреть вопросы организации летнего труда детей оленеводов с учетом месячной продолжительности сезона работ. Также рассмотреть возможность сезонного привлечения студенческих строительных отрядов для работ в оленеводческих хозяйствах. Всё это очень обнадеживающие предложения!

В заключение разрешите поздравить всех жителей Нерюнгринского района с 45-летием нашего города и района! Желаю всем нерюнгринцам здоровья и благополучия, мира и процветания!