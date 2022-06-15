15.06.2022
18:12
107
Якутск
Жителю Якутска надоел дворовый дизайн из покрышек
Использование покрышек в качестве клумб, декораций во дворах уходит в прошлое. Автомобильные шины являются отходами IV класса опасности со сроком разложения более 200 лет, передает ЦУР Якутии.
Якутяне могут скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и пожаловаться на места, где покрышки используются как декор. Шины будут вывезены силами муниципальных работников. Так, на прошлой неделе были вывезены покрышки со двора на Петра Алексеева после жалобы жителя. Применение изношенных покрышек в благоустройстве в ряде городов России запрещается и карается штрафами. тгк @sakhapress1
Фото: тгк @sakhapress1
Источник: тгк @sakhapress1
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