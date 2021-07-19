Жителю Якутска будет сложно вернуть к себе доверие

SakhaLife.ru.

В полицию г. Якутска обратился мужчина с заявлением о краже игровой приставки «Nintendo» и сотового телефона. Заявленный материальный ущерб составил 100 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 24-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что он был частым гостем в доме у заявителя. В один из таких визитов хозяин дома ушел на работу, оставив приятеля одного в своей квартире. Тогда у него возник преступный умысел. Воспользовавшись ситуацией, он похитил сотовый телефон и игровую приставку с дисками, после чего скрылся. Подозреваемый сдал всё похищенное в комиссионный магазин, выручив около 25 000 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.