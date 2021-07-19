19.07.2021
16:45
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Происшествия

Жителю Якутска будет сложно вернуть к себе доверие

SakhaLife.ru.

В полицию г. Якутска обратился мужчина с заявлением о краже игровой приставки «Nintendo» и сотового телефона. Заявленный материальный ущерб составил 100 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 24-летний знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что он был частым гостем в доме у заявителя. В один из таких визитов хозяин дома ушел на работу, оставив приятеля одного в своей квартире. Тогда у него возник преступный умысел. Воспользовавшись ситуацией, он похитил сотовый телефон и игровую приставку с дисками, после чего скрылся. Подозреваемый сдал всё похищенное в комиссионный магазин, выручив около 25 000 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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