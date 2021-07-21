Жителю Якутии заплатили за страдания

Судебные приставы Ленского района Якутии взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

ДТП произошло по вине водителя автомобиля Ssang Yong, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В результате наезда пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Помимо лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии поселении, Ленский городской суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Задолженность удалось взыскать благодаря вынесению постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, а также запрета на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

– В ходе исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление об удержании денежных средств с его заработной платы. После списания части дохода, мужчина изыскал денежные средства в размере около 400 тысяч рублей в счет возмещения долга, — отмечает Татьяна Бындова, начальник Ленского районного отделения Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).

На сегодняшний день денежные средства, представляющие собой возмещение компенсации морального вреда, перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.