Жителю Якутии грозит срок за попытку купить права

Старшим следователем Восточно-Якутского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

В марте 2018 года 33-летний житель села Тополиное обнаружил в Интернете размещенное от имени сотрудника правоохранительных органов объявление об оказании содействия в получении водительского удостоверения любой категории за денежное вознаграждение.

Мужчина обратился по указанным контактным данным и, полагая, что общается с сотрудником правоохранительных органов, желая получить водительское удостоверение без сдачи теоретических и практических экзаменов, направил автору свои личные персональные данные и фотоизображение.

После этого мужчина перечислил денежные средства в размере 25 000 рублей на указанный банковский счет ПАО «Сбербанк», полагая, что дает взятку сотруднику правоохранительного органа.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Данное преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении трех человек, которые с ноября 2017 по апрель 2018 года в составе организованной преступной группы совершили 43 эпизода аналогичных преступлений. Участники группы разместили в сети «Интернет» объявление об оказании под видом сотрудника правоохранительных органов за денежное вознаграждение содействия в получении водительских удостоверений любой категории. Данное уголовное дело расследовано следователями полиции, участники группы осуждены за мошенничество и покушение на мошенничество.

Необходимо отметить, что при попытке дать взятку за незаконные действия уголовная ответственность наступает вне зависимости от личности получателя денежных средств. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, совершение данного преступления влечет наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до восьми лет.