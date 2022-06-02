Жителю Нижнего Куранаха исполнилось 100 лет

Вековой юбилей сегодня, 2 июня, отметил житель п. Нижний Куранах Михаил Филиппович Барсук.

Михаил Филиппович родился 2 июня 1922 года в деревне Барсуки Красногорского района Брянской области.

Родители Михаила Филипповича были простыми рабочими. Отец, Филипп Прохорович, был отличным сапожником и землепашцем, мама, Мария Игнатьевна, нянчила детей, ухаживала за скотом.

«В доме нас тогда проживало 9 человек: родители, четверо детей и тетя с детьми, в хозяйстве имелись корова и семь кур, за это тогда и признали нашу семью кулаками, — говорит Михаил Филиппович. — В 1932 году нашу семью раскулачили, отца сослали на ст. Потьма Мордовской ССР, больше мы его и не видели, там он умер. Сразу как забрали папу, на глазах у мамы и нас, детей, разобрали наш дом, мы остались на улице, помню, как мама плакала. Тяжёлое это было время, нам пришлось жить в хлеву с коровами у чужих людей, мама помогала им по хозяйству, мы собирали грибы, они были вместо мяса».

Только в 90-х годах прошлого века пришло письмо из прокуратуры Брянска «О реабилитации невинно осужденного землепашца Филиппа Прохоровича», которое до сих пор хранится в семье.

Как бы тяжело ни было, Мария Игнатьевна хотела, чтобы ее дети учились, Михаил окончил 4 класса. До 18 лет прожил в деревне, потом завербовался на Ленинградский кирпичный завод, где работал до самой войны.

Его юность прошла в суровое военное лихолетье.

После войны как бывший пленный Михаил Барсук был сослан в Алдан на поселение. Сначала возил на конной повозке воду по посёлку для жителей, затем с 1947 года работал на шахте, а потом в ГРО мастером бурильного станка. Затем поступил на работу в «Алданзолото» и до выхода на пенсию в 1978 году работал помощником экскаваторщика. Здесь же, на Алданской земле встретил и свою любовь Екатерину. Девушка тогда работала в столовой, там и встретились. «Видимо, вкусно кормила», — шутит сын Михаила Филипповича Сергей. Сложилась пара, поженились, родилось двое сыновей. Старший, Дмитрий, — в 1949 году. Окончил школу, Алданский политехнический техникум по специальности «автомеханик», много лет работал по профессии, преподавал автодело в школе № 4. Но жизнь Дмитрия оборвалась рано и внезапно. У него осталось 4 детей, а теперь уже растут 6 внуков, правнуков Михаила Филипповича. Второй сын, Сергей, родился в 1953 году, после окончания школы в 1971 году поступил в Иркутское военное авиационное техническое училище (ИВАТУ), был направлен на службу в город Николаев Украинской ССР. В 1995 году после увольнения в запас вернулся в Нижний Куранах, женился. Много лет Сергей отработал в компании «Алданзолото».

Огромное количество благодарностей и почетных грамот получил Михаил Филиппович за время своей трудовой деятельности. Но самая большая награда для него – это семья, дети, внуки.

В день 100-летнего юбилея Михаила Филипповича поздравили не только родные и близкие, но и представители районной и поселковой администраций, Управления социальной защиты, председатель Куранахского поселкового Совета. Глава МР «Алданский район» А. В. Шестопалов торжественно вручил Михаилу Филипповичу Почетный знак долгожителя Республики Саха (Якутия) и памятный подарок.

От имени главы МО «Посёлок Нижний Куранах» А. С. Усенко поздравила юбиляра специалист администрации Н. В. Добротчеева.

От всей души поздравляем нашего долгожителя со знаменательной датой! Желаем крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа, мира и добра!