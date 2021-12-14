Жителям Якутска возвращена переплата за отопление

Как сообщил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел АРГУНОВ, управляющая организация ООО «Прометей+» в ходе внеплановой проверки провела перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов в городе Якутске по ул. Октябрьская, д. 27/4, д. 27/1, ул. Каландаришвили, д. 40/1, ул. Петра Алексеева, д. 14/1.

В надзорный орган поступили обращения 20 жителей указанных домов, по вопросу правильности произведённой корректировки размера платы за отопление в период с 2018 по 2020 год. Нарушения управляющая компания устранила до принятия контрольных мер, произведя собственникам перерасчет в сторону уменьшения на общую сумму 298 170 рублей.

Павел Аргунов отметил, что в случае, если многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению корректируется исполнителем в первом квартале года, следующего за расчетным годом, т.е. за 2021 год в 2022 году. Кроме того, в зависимости от фактических показаний прибора учета, перерасчет за отопление может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения платы.