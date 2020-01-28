Жителям Якутска предлагают разработать важный документ – стандарт участия граждан в вопросах развития городов и сельских поселений.

В четверг, 30 января, в Точке кипения-Якутск (пр. Ленина,1, 2 этаж), состоится обсуждение важного нормативного документа — стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского (территориального) развития. В мероприятии может принять участие любой житель Якутска и других районов республики, предварительно пройдя регистрацию по ссылке: https://leader-id.ru/event/41248/.

Обсуждение стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского (территориального) развития — крупное федеральное сетевое мероприятие, которое одновременно пройдет в 15 российских городах по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Минстроя РФ и пространств «Точка кипения АСИ».

В рамках мероприятия жители Якутска совместно с экспертами проработают вопросы совершенствования института гражданского участия в проектах городского (территориального) развития, а именно – генеральный план, проект планировки и межевания территорий, проект благоустройства общественных пространств.

Первое мероприятие в рамках подготовки стандарта гражданского участия состоялось в ноябре в Москве, в декабре экспертные сессии прошли еще в 9 российских городах.

«Мы провели анализ нормативно-правовых актов о порядке проведения публичных слушаний в 85 региональных центрах. Выяснилось много неожиданных фактов: например, в 30% проанализированных документов отсутствует информация об источнике финансирования проведения публичных слушаний, в 27% — не описаны способы информирования граждан о проведении слушаний, а в положениях 14 региональных столиц есть упоминание о возможности отказа в их проведении без указания причины», — отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

Эксперты уверены, что в российских городах должен быть отработан процесс мониторинга, освещения принятия решения, взаимодействия с населением. Также важно формирование городских сообществ, участники которых должны в полной мере представлять систему градостроительной документации.

«На основе обсуждений в городах и не только будет сформирован стандарт гражданского участия, который в течение 2020 года протестируют в пилотных регионах. Затем документ будет дополнен и скорректирован, далее на его основе сформируются законодательные инициативы, в том числе и с учетом мнений жителей Якутска», — комментируют в Центре городских компетенций АСИ.

В числе городов, жителям которых предлагается стать соразработчиками уникального документа, помимо Якутска также заявлены Великий Новогород, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Киров, Курск, Тюмень, Калининград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Чебоксары, Хабаровск, Троицк, Ярославль, Череповец и другие города.

