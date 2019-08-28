Жителям Якутска и Жатая сделают перерасчет за вывоз мусора

Новый тариф будет действовать с 1 января 2019 года

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев дал поручение исключить из тарифа регионального оператора ООО «Якутскэкосети» расходы на строительство нового полигона на 26 км Вилюйского тракта. Жителям сделают перерасчет.

Такое решение связано с тем, что в городе Якутске инвестиционная программа по строительству полигона в 2019 году не будет реализована. Поэтому тариф на содержание полигона, который является составной частью конечного тарифа, снизится в 3,4 раза. При этом сам конечный тариф, то есть плата для населения на услугу ТКО в г. Якутске снизится в 1,5 раза, а в п.Жатай – 1,4 раза.

30 августа текущего года состоится Правление Госкомцен РС(Я), где будут внесены изменения в Постановления №214 и № 213 от 20 декабря 2018 года, и будет утвержден новый тариф без инвествложений по строительству нового полигона. Новый тариф будет действовать с 1 января 2019 года. В течение 3 месяцев жители города Якутска и 2 месяца жители посёлка Жатай будут получать услугу бесплатно, далее в ноябре население г.Якутска и в октябре п.Жатай заплатят по сниженному тарифу, а с декабря г.Якутск и с ноября п.Жатай – по новому тарифу без капитальных вложений.

Напомним, с 1 января 2019 года Республика Саха (Якутия) перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Захоронение, сбор и транспортировку мусора в республике осуществляют 5 региональных операторов, которые работают в 5 зонах: центрально-восточной, заречной, арктической, западной, южной. Механизм начисления платы за вывоз мусора также изменился: если раньше в квитанциях учитывались площадь квартиры, после 1 января 2019 года – количество проживающих.