Жителям Якутии возместят 90% расходов при переводе машин с бензина на газ

В Якутии ввели субсидию, по которой перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле. На эти цели в бюджете предусмотрено 24 млн рублей. Также для владельцев авто на газомоторном топливе на 50% снижен транспортный налог.

«Переход на газомоторное топливо и расширение сети газозаправочных станций должны дать значимый экономический, экологический эффект для республики и её жителей. До конца 2030 года в Якутии планируется построить порядка 40 газовых заправок. Введена льгота на транспортный налог с автомобилей на газовом топливе для жителей республики», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Напомним, что на сегодня цена бензина в РФ достигает в среднем 50 рублей за литр, стоимость природного газа на российских заправках составляет около 20 рублей.

«Новая волна роста цен на бензин и дизель влияет на бюджеты разных уровней, в основном, это расходы граждан, семей, малого и среднего бизнеса. При существующих ценах на моторное топливо и при поддержке государства переход на газ станет в 2-3 раза дешевле. Глава республики не раз обозначал задачу по переходу на экологичное, экономное топливо и поддержал наши меры по увеличению количества автомобилей на газу. Главное, что это позволит снизить расходы граждан», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

В регионе действует комплекс мер, направленный на расширение действующей газозаправочной инфраструктуры. Средства будут выделяться региональным авторизированным центрам по переоборудованию как компенсация части затрат, в том числе им будут предоставлены участки в аренду без торгов под строительство АГНКС и налоговые льготы. В свою очередь, центры должны будут предоставлять своим клиентам соразмерную скидку. В ближайшее время начнётся аккредитация пунктов переоборудования.

Отметим, что речь идет о КПГ (компримированный природный газ) и СПГ (сжиженный природный газ). Эти виды газомоторного топлива являются более экологичными и дешевыми.