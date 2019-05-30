Жителям Якутии разрешат собирать валежник!

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев на заседании Правительства РС(Я) представил проекты постановлений, касающихся предоставления субсидий на установку оборудования по использованию, обезвреживанию отходов производства и потребления, а также разрешающий населению республики собирать валежник.

Как сообщил Сахамин Афанасьев, на предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части затрат на внедрение наилучших доступных технологий и иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду на 2019 год предусмотрено 5000,0 тыс. рублей. Отметим, что субсидия ранее не предоставлялась.

«Потенциальными получателями средств являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Общее количество лицензиатов по республике составляет 207, из них лицензию на обезвреживание отходов имеют 31 ЮЛ и ИП, на размещение отходов – 32 ЮЛ и ИП, остальные имеют лицензию на сбор и транспортирование отходов», — сказал он.

По словам С. Афанасьева, субсидия выделяется на возмещение части затрат по приобретению и установке оборудования на внедрение наилучших доступных технологий.

«Максимальный размер субсидии составляет до 95% от объема затрат по приобретению и установке оборудования. Распределение между получателями субсидии производится пропорционально заявленным объемам от 5000,0 млн. рублей. Оборудование должно быть приобретено в 2019 году».

Далее Сахамин Афанасьев сообщил, что федеральным законодательством перечень недревесных лесных ресурсов дополнен новым ресурсом — валежником.

«Ранее Минприроды России разрешало гражданам при заготовке валежника осуществлять сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника осуществляется в течение всего года», — доложил министр.

Как отметил Сахамин Афанасьев, принятие проекта закона позволит детально регламентировать порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.

Представленные проекты постановлений были утверждены участниками заседания.