Жителям Якутии почтальоны доставят пенсию на дом

Почта России информирует о том, что в апреле доставка пенсий и социальных выплат осуществляется пенсионерам на дом и по установленному графику.

С 5 апреля Почта России начнет доставку пенсий по графику в улусах, а также в г. Якутске тем, кто получал пенсию на дому. Огромная просьба всем пенсионерам, которые получали выплаты в ОПС не приходить в отделение, а дождаться почтальона дома. В г. Якутске доставку пенсионерам, получающим пенсию в отделениях почтовой связи, планируем начать досрочно, начиная с 1 апреля. — отметил директор УФПС Республики Саха (Якутия) Петр Птицын.

Доставка пенсий и социальных пособий – важная социально значимая услуга, которую Почта России оказывает на протяжении многих десятков лет. Это избавляет получателя от необходимости выходить из дома, когда рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, а также искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для маломобильных граждан. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является для клиентов бесплатной.

В случае если в день получении пенсии получатель не находился дома, следует обратиться по бесплатному телефону: 444-680, сообщить свой адрес проживания. Доставка социальных выплат будет осуществлена повторно, до 20 числа включительно.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают детализированную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Приход почтальона позволяет получить на дому и другие важные услуги. У работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом, можно оплатить коммунальные и государственные платежи, стационарную и сотовую связь, интернет, оформить страховки или подписку на любимое издание.

Дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи клиенты могут уточнить на сайте Почты России, мобильном приложении и по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000.

