Жителям Якутии очень повезло, что существует такой центр!

Так считает Александр Смоляков ,старший научный сотрудник хирургического отделения трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ.

Александр Александрович сотрудничает с «Центром современной нефролгии и диализа» с ноября месяца. За это время он в стенах Республиканской больницы №1-Национального центра медицины провёл более 30 операций по установке катетера в брюшную полость- для очистки крови внутри организма, которую пациент может выполнять самостоятельно в домашних условиях.

На неделе, Александр Александрович совместно с врачом- хирургом Национального центра медицины, Дмитрием Николаевичем Семёновым провели 4 операции. Все пациенты в данное время находятся под наблюдением Александра Владимировича Николаева, заведующего отделением гемодиализа и нефрологии Республиканской больницы №1. Несмотря на свой насыщенный рабочий график, нам удалось встретиться с ним.

Александр Александрович всю свою профессиональную карьеру очень подробно изучает болезни почек. На примере своих пациентов он видит, что безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня люди, получающие почечно-заместительную терапию, учатся, работают, путешествуют, их жизнь продолжается, но, естественно, с некоторыми изменениями привычного ритма и уклада.

Диализ и Перитонеальный Диализ «смягчают» проявления почечной недостаточности, а пересадка почки улучшает качество жизни.

⁃Из-за чего чаще всего болят почки? Ведь везде пишут и говорят, что почки болят «тихо» без каких-либо симптом?

А.С: Чаще всего это происходит при остром воспалительном процессе, но в этом случае у человека, скорее всего, будет еще и высокая температура и воспалительные изменения в общем анализе крови и мочи: увеличено количество лейкоцитов и эритроцитов. Вообще я как врач всегда советую всем во время проходит диспансеризацию, не откладывать на потом визит к врачу , если организм подаёт сигнал. Думаю, в современном обществе нет человека, который ни разу не проходил элементарное медобследование. При поступлении в садик, школу, ССУЗы, ВУЗы все проходят через врачей, сдают анализы мочи, крови и так далее.

Рекомендую обратить внимание на общий анализ крови, мочи, на то, повышается ли артериальное давление или снижается. Цифры анализов указывают , на наличие той или иной болезни.

⁃ Какие методы диагностики есть в арсенале у нефролога?

А.С: Безусловно, мы пользуемся всеми лабораторными маркерами. Их на сегодняшний день существует широчайший спектр, как я сказал выше, от анализа крови и мочи до высокотехнологичных медицинских оборудований.

Также используются инструментальные методы исследования, ультразвуковое исследование почки и сосудов (которые дают возможность иметь функциональное представление о почке), компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, различные виды ангиографий.

-Человек прошёл обследование. Выявили болезнь, поставили диагноз. Что ему дальше делать ? Куда идти?

А.С: Жителям вашей республики очень повезло, что в прошлом году открылся данный центр.

Ведь сюда на обследование могут подойти все, кто желает проверить работу почек. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку.

Отрадно, что Центр современной нефрологии и диализа тесно сотрудничает с Республиканской больницей №1- Национальным центром медицины,где работают профессионалы своего дела. Мне очень приятно работать с врачами -хирургами ,нефрологами Медцентра и я всегда готов помогать своим коллегам из Якутии. На этот раз коллеги с Центра современной нефрологии и диализа встретили с отличной новостью- здесь появился психолог! Это огромная поддержка для пациентов. Это подспорье как для самого пациента , так и для всего персонала. Человек не должен оставаться один на один со своей болезнью. А здесь его будут лечить и поддерживать. Будьте здоровы и берегите свои почки!