Жителям Якутии доступно снятие наличных без комиссии по кредитной карте РСХБ

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Якутский филиал Россельхозбанка напоминает, что рамках проведения акции до 31 декабря клиенты РСХБ могут в банкоматах банка можно снимать наличные с кредитной карты Россельхозбанка без комиссии. Ваши собственные средства или кредитные – не имеет значения.

Акция действует до 31.12.2022 включительно.

Для держателей ряда кредитных карт бБанка операции по снятию наличных денежных средств (как собственных, так и кредитных) в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО «Россельхозбанк» а в период действия акции осуществляются без уплаты комиссии, предусмотренной тарифами АО «Россельхозбанк».. При этом

Нна данные операции не распространяется льготный период кредитования и на кредитные средства будут начислены проценты за пользование кредитными средствами в соответствии с заключенным кредитным договором между Банком и Заемщиком.

Подробную информацию об услугах по кредитным картам условиях акции и продуктах банка можно получить в офисе Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, д. 19, а также в дополнительных офисах бБанка в 15 районах республики. Вся информация доступна на сайте

www.rshb.ru.

https://www.rshb.ru/#/?erid=%20Pb3XmBtzswYqZxTjgQ2NmExkEiNY13F8ERgAoBL

Телефон для справок 8 (800) 100-0-100, 8 (4112) 402-125.