12.12.2022
22:18
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Праздники

Жителям Верхоянского улуса рекомендуют отказаться от фейерверков на Новый год

В Верхоянском районе отменены новогодние корпоративы 🎆

🔻Согласно распоряжению и.о. главы района в связи с частичной мобилизацией на территории Верхоянья отменены все новогодние корпоративные мероприятия.

В частности рекомендовано отказаться от фейерверков и салютов в ночь с 31 декабря на 1 января.

Исключением станут новогодние утренники для детей.

Самый долгожданный праздник, когда свершаются настоящие чудеса, состоится как в школах, так и в дошкольных учреждениях.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Вести Верхоянья

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