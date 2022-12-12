12.12.2022
22:18
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Праздники
Жителям Верхоянского улуса рекомендуют отказаться от фейерверков на Новый год
В Верхоянском районе отменены новогодние корпоративы 🎆
🔻Согласно распоряжению и.о. главы района в связи с частичной мобилизацией на территории Верхоянья отменены все новогодние корпоративные мероприятия.
В частности рекомендовано отказаться от фейерверков и салютов в ночь с 31 декабря на 1 января.
Исключением станут новогодние утренники для детей.
Самый долгожданный праздник, когда свершаются настоящие чудеса, состоится как в школах, так и в дошкольных учреждениях.
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Вести Верхоянья
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