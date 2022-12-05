Жителям столицы погода дает небольшую передышку

Роль белок в экосистеме леса поистине неоценима. Эти симпатичные трудолюбивые зверьки поддерживают существование лесов, способствуют их разрастанию и сохраняют их видовое разнообразие. Не зря их называют лесными садовниками.

В большинстве районов облачная погода с небольшим снегом, на западе с умеренным снегом, в Вилюйской группе, Алданском районе порывы ветра до 15-20 м/с, в Ленском, Олекминском районах ночью до 19-24 м/с, днем до 15-20 м/с, с метелью. Температура воздуха ночью -40-45°, при снеге -32-37°, в Оймяконье -50-55°, днем -34-39°, при снеге -27-32°, на северо-востоке -43-48°. На западе ночью и днем -14-19°.

В Якутске ночью умеренный, днем небольшой снег, ветер ночью восточный 2-5, днём западный 3-8 м/с. температура ночью -34-36°, днем -29-31°.