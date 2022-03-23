Жителям Нюрбы бесплатно раздадут поросят

Администрация Нюрбинского района приняла решение поддержать жителей улуса и раздать бесплатно поросят. Первым траншем в район уже прибыли 135 голов поросят, которые были распределены по селам – Кюндяде, Жархан и Ынахсыт. По словам главного зоотехника департамента сельского хозяйства районной администрации Алины Романовой, всего планируется завезти 1000 голов поросят.

Фото: Из соцсетей Источник: Телеграм-канал Объясняем. Республика Саха

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