23.03.2022
17:53
195

Экономика

Жителям Нюрбы бесплатно раздадут поросят

Администрация Нюрбинского района приняла решение поддержать жителей улуса и раздать бесплатно поросят.  

Первым траншем в район уже прибыли 135 голов поросят, которые были распределены по селам – Кюндяде, Жархан и Ынахсыт. 

По словам главного зоотехника департамента сельского хозяйства районной администрации Алины Романовой, всего планируется завезти 1000 голов поросят.   

Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал Объясняем. Республика Саха
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх