Жителям Намского района рекомендуют не выходить в лес

Завершился последний этап обработки от сибирского шелкопряда в Намском районе на площади 48 557 га.

Как сообщает старший госинспектор Департамента лесного надзора и охраны лесов Николай Никитин: «После окончания мероприятий по обработке рекомендуем местным жителям Намского района воздержаться от посещения лесного массива в течение двух недель».

Напоминаем, что мероприятия по борьбе с вредителем на территории Республики Саха (Якутия) начались с 12 августа в четырех улусах — Горном, Амгинском, Мегино-Кангаласском и Намском.

За все время проведения мероприятий обработано в общей сложности 59 221 га территории, из них: 8 026 га в Горном, 1 148 га в Амгинском, 1 490 га в Мегино-Кангаласском, 48 557 га в Намском районах.

Обработку проводила компания ООО «Респект-Интер» за счет средств субвенций федерального бюджета. При работе применялся «Клонрин КЭ» — системный и контактно–кишечный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей на многих культурах, в том числе и с сибирским шелкопрядом, — вместе с эмульгатором «Авилор АВИА». Инсектицид безопасен для людей и теплокровных животных в целом, обладает быстрым действием на насекомых и длительным периодом защиты культуры.