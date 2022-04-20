Жителям Мархи передали бесплатно 50 тонн угля для отопления домов



Компания «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») передаст 50 тонн угля для отопления домов многодетных семей микрорайона Марха, находящихся в трудном социальном положении.

К властям республики обратились жители Мархи с просьбой оказать помощь в приобретении древесного угля. Министерство промышленности и геологии Якутии, а также угольщики региона, не остались в стороне. Сотрудники ведомства выступили с предложением отгрузить уголь с разреза «Кангаласский» и на безвозмездной основе доставить семьям.

«Жители микрорайона Марха обратились к нам за помощью, у многих семей нет возможности закупить необходимый объём угля. Поэтому министерством совместно с народным депутатом Павлом Петровым была организована оперативная работа с нашим надежным партнером — компанией Якутуголь. Предприятие не в первый раз помогает республике, они согласились отгрузить 50 тонн угля нуждающимся семьям. Промышленные компании готовы помогать региону и жителям в непростое время», — сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Ранее сообщалось, что в регионе активно прорабатывается вопрос об увеличении субсидии малоимущим семьям и отдельным категориям граждан на газификацию своего дома – от 100 000 рублей до 150 000 рублей.

Кроме того, по инициативе Минпромгеологии республики в 2022 году на перевод домовладений на газовое отопление выделят из бюджета 58 млн рублей. Собственники частных домов пилотных районов получат субсидии на сумму 117 тыс. рублей на покупку газового оборудования и проведение коммуникаций по своему участку.

Напомним, что в текущем году будет проведена масштабная работа по ликвидации дефицита пропускной способности на проблемных участках, в том числе в мкр. Марха. На эти цели предусмотрено 211 млн рублей. Также в этом году «Сахатранснефтегаз» построит в республике рекордные 200 километров газопроводов. Это позволит подключить к газу новых абонентов. В рамках президентской программы в 2022 году подведут газ не меньше чем к 2 000 домам, а по программе Газпром в селах Беченча, Мурья, Иенгра и Чульман начнут строить первые газовые сети.

