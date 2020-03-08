Жителям городов и сел предоставили право решать, на что тратить бюджетные деньги

«Единая Россия» предлагает гражданам самим решать, на что тратить бюджетные деньги. Закон о «народном бюджете» принят в I чтении.

Законопроект «Единой России» об инициативном или как его уже называют «народном бюджетировании» принят коллегами в Госдуме в первом чтении. Он позволит вовлекать все больше людей в процесс принятия важных решений на региональном или муниципальном уровнях – от благоустройства парков до ремонта сельских ДК. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей ТУРЧАК.

«Суть этого документа в том, что мы предлагаем ввести правовой механизм, который гарантированно позволит жителям в любом населенном пункте самим решать, на что нужно тратить бюджетные деньги в первую очередь. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», — уверен Турчак.

Он напомнил, что эту практику уже используют в ряде регионов. «Мы уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Но чтобы закон реально работал и не был формальным, я попрошу Совет руководителей фракций «Единой России» обсудить его в регионах, проанализировать лучшие практики и подготовить максимально проработанные предложения ко второму чтению в Госдуме», — заключил Турчак.

Законопроект направлен на исполнение Послания Президента и Поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению. Им предлагается закрепить инициативные проекты граждан в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Инициаторами проектов могут быть как группа граждан, органы общественного самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), староста сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуществляют деятельность на территории данного МСУ или его части. Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно отражали мнение населения. С этой целью они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Важная часть законопроекта – гарантия того, что инициативы граждан были обнародованы, поэтому обязательным условием является их опубличивание и размещение в сети «Интернет» и других средствах доставки информации.

«В Якутии, для вовлечения людей в формировании бюджета местного самоуправления, работает Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Во многих населенных пунктах обустроены и облагорожены парки, скверы, детские площадки, также приобретена техника жилищно-бытового обслуживания. Ежегодно по данной Программе в республиканском бюджете выделяется 500 млн. рублей. Стоит отметить, что наш опыт ППМИ востребован по всей России.

И, наконец, успешные результаты показывает движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». В рамках движения добрых дел совместными усилиями Правительства, муниципальных образований и активными гражданами сельских поселений осуществляются мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, муниципального жилья для молодых специалистов. Всего за период с 2000 по 2019 годы введено в эксплуатацию 1103 объекта капитального строительства. По ним профинансировано порядка 6 миллиардов рублей – по 3 миллиарда из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств муниципальных бюджетов Республики Саха (Якутия). Население также внесло свой вклад в строительство объектов в виде субботников и спонсорской помощи. Ежегодно в таких субботниках принимают участие около 2 тысяч человек.

Принятый документ, инициированный «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», узаконил практику, нацеленную на вовлечение граждан для формирования бюджета местного самоуправления», — отметил Юрий НИКОЛАЕВ, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель постоянного комитета Ил Тумэн по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

Еще в конце прошлого года глава Якутии, секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен НИКОЛАЕВ задал новый вектор развития общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». С 2020 года Программы, реализуемые по принципу поддержки гражданских инициатив с участием жителей, включая Движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», проект поддержки местных инициатив, объединены в единый республиканский проект «Родные города и села».

Напомним, 3 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном («народном») бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов. Ранее в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления Турчак сообщил президенту России Владимиру ПУТИНУ о том, что партия вместе с правительством готовы внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Глава государства поддержал инициативу.