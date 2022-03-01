Жителям горняцких поселков Усть-Маи нужна врачебная амбулатория

Жители Усть-Майского района приняли участие в отчёте правительства

Вопросы строительства новых социальных объектов, увеличения мощностей котельных и улучшения транспортной инфраструктуры были заданы во время отчёта Правительства Якутии перед жителями Усть-Майского района во главе с премьером республики Андреем Тарасенко. По видеосвязи участие приняли жители населённых пунктов Усть-Мая, Петропавловск, Кюпцы и Эжанцы.

По каждому вопросубыл дан ответ от руководителей профильных ведомств и главы района Александра Антипина. По части из них Андрей Тарасенко дал министрам поручения с конкретными сроками. Премьер отметил, что в ближайшее время посетит район и проверит исполнение поставленных жителями вопросов.

«Усть-Майский улус имеет большое значение для развития Восточной Якутии. В советское время, в пик развития золотодобывающей и лесной промышленности, район развивался активными темпами. Но, к сожалению, в девяностые и нулевые годы был серьёзный кризис в экономике и социальной жизни улуса. В последние годы мы наблюдаем значительное оживление во многих сферах», – сказал ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил Андрей Тарасенко, сейчас ведущее место в экономике района занимает добыча золота, лесозаготовка, также предприятия по ремонту горной и дорожной техники, производство стройматериалов.

Вопросы и обращения от имени жителей удалённых горняцких посёлков озвучили депутаты районных советов. Так, жители посёлка Солнечный передали вопрос о строительстве спортивного зала и врачебной амбулатории.

Строительство спортзала включено в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в республике на 2020-2024 годы». В настоящее время из районного бюджета выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации для его строительства, уже выделен земельный участок.

По строительству амбулатории Андрей Тарасенко поставил задачу перед Минздравом совместно с муниципальными властями подготовить необходимые заявки нафинансирование строительства и держать вопрос на контроле.

Что касается объектов образования, в селе Кюпцы в 2022 году начнут строительство новой школы на 80 мест. Определён застройщик со сроком ввода школы в 2023 году.

В ходе встречи были также рассмотрены вопросы по ЖКХ и энергетики, укреплению дамбы, строительства дороги и моста до Тумула, строительству волоконно-оптической линии связи и усилению сигнала операторов сотовой связи.

Напомним, что отчёт правительства Якутии в этом году проходит в онлайн-формате. 10 марта в Якутске состоится итоговый отчёт правительства по итогам работы за 2021 год.