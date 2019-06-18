Жителям арктических районов Якутии повезло

По инициативе Айсена Николаева жители арктических районов Якутии освобождены от уплаты транспортного налога.

Законодательную инициативу главы республики на очередном пленарном заседании утвердил парламент региона, приняв 18 июня соответствующие изменения в действующий региональный закон «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».

Напомним, ранее Айсен Николаев поручил правительству республики подготовить законопроект об обнулении ряда налогов для жителей арктических районов республики, в том числе транспортного налога. Принятая мера создаст условия для повышения комфортности проживания, стабилизации численности населения в Арктической зоне республики, обеспечения арктических территорий и устранения дисбаланса в качестве жизни населения Арктики.

Как пояснила министр экономики республики Майя Данилова, представляя проект закона, обнуление налога для жителей арктических районов Якутии будет распространяться на все виды транспорта, включая воздушные суда и водные транспортные средства.

Также новый закон признал безнадёжными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам жителей арктических улусов Якутии. При этом норма закона носит беззаявительный характер, то есть жителям арктических районов Якутии не придётся обращаться в налоговые органы – решение о списании недоимки и задолженности по пеням будут приниматься налоговым органом без заявления физического лица.

Кроме того, чтобы упростить действующую льготу по транспортному налогу для физических лиц в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоцикла или мотороллера производства СССР, с годом выпуска до 1990 года, предложено предусмотреть беззаявительный порядок её применения.

Обнуление транспортного налога и признание безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу коснётся жителей 13 северных и арктических районов Якутии. По предварительной оценке, численность населения 13 арктических улусов составляет 67 674 человека, более 60% из которых живут в сельской местности.

Нормы нового закона будут действовать, начиная с налогового периода 2018 года и на бессрочный период.