Жителя Якутска поставили в затруднительное положение

Судебные приставы арестовали у жителя Якутска Nissan Terrano.

В Якутском городском отделе судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось производство о взыскании с гражданина задолженности по кредитному договору в размере 602 тысячи рублей.

В ходе исполнительного производства процессуальные документы были вручены должнику, однако мужчина не торопился оплачивать задолженность по кредиту. Официального дохода у него не было.

Тогда судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер принудительного исполнения. Проверка имущественного положения неплательщика показала, что у него в собственности имеется автомобиль – Nissan Terrano 2015 года выпуска.

После ареста транспортного средства должник погасил задолженность в полном объеме.

В настоящий момент арест с автотранспортного средства снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.