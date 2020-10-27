Жителя Якутска поставили в затруднительное положение
Судебные приставы арестовали у жителя Якутска Nissan Terrano.
В Якутском городском отделе судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось производство о взыскании с гражданина задолженности по кредитному договору в размере 602 тысячи рублей.
В ходе исполнительного производства процессуальные документы были вручены должнику, однако мужчина не торопился оплачивать задолженность по кредиту. Официального дохода у него не было.
Тогда судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер принудительного исполнения. Проверка имущественного положения неплательщика показала, что у него в собственности имеется автомобиль – Nissan Terrano 2015 года выпуска.
После ареста транспортного средства должник погасил задолженность в полном объеме.
В настоящий момент арест с автотранспортного средства снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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