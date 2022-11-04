04.11.2022
18:50
194

Происшествия

Якутянина арестовали за ложные сообщения о минировании

22-летний парень в январе разослал сообщения о минировании зданий на электронные почты аэропорта Якутска и ТЦ «Проспект», сообщает тгк КП-Якутия. Взрывных устройств не нашли, парня поймали. Несмотря на это, в мае он снова сообщил по телефону о минировании якутского аэропорта. После такой выходки Якутский горсуд прислушался к ходатайству следователя и изменил меру пресечения на заключение под стражу.
Подробнее https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4993307/

Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх