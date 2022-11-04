Якутянина арестовали за ложные сообщения о минировании

22-летний парень в январе разослал сообщения о минировании зданий на электронные почты аэропорта Якутска и ТЦ «Проспект», сообщает тгк КП-Якутия. Взрывных устройств не нашли, парня поймали. Несмотря на это, в мае он снова сообщил по телефону о минировании якутского аэропорта. После такой выходки Якутский горсуд прислушался к ходатайству следователя и изменил меру пресечения на заключение под стражу.

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