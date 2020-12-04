04.12.2020
14:45
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Происшествия

Жителя Якутии ждет суд за попытку обмануть налоговую

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Мегино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело в отношении  индивидуального предпринимателя, осуществляющего  деятельность в сфере розничной торговли, оказания услуг общественного питания, а также аренды помещений. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты страховых взносов в крупном размере.

По данным следствия, в период с января 2019 по сентябрь 2020 г. он предоставлял в Межрайонную инспекцию ФНС РФ по Республике Саха (Якутия) расчеты по страховым взносам с заведомо ложными сведениями.

Как полагает следствие, это привело к неуплате  страховых взносов на сумму около 3 миллионов 470 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного противоправного деяния, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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