23.06.2021
14:50
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Судебная хроника

Жителя Якутии осудили за ложные показания в суде

Житель Аллаиховского района дал ложные показания в суде и поплатился.

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетелем в суде).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, выступая в суде в качестве свидетеля, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, дал суду заведомо ложные показания, препятствуя установлению истины по делу и вводя суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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