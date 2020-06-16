Жителя Якутии оштрафовали на 10 млн за ловлю осетра

Прокуратура Усть-Алданского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб).

В суде установлено, что подсудимый в марте 2020 года, находясь на участке реки Алдан, не имея соответствующего разрешения, в запрещенный для осуществления рыболовства период незаконно выловил 33 экземпляра сибирского осетра, который внесен в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Незаконное изъятие рыбы из естественной среды обитания влияет на процессы воспроизводства рыб и наносит экологический вред рыбному хозяйству. Вылов молоди сибирского осетра нарушает популяционную структуру и является одной из основных причин уменьшения их численности.

Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации в результате незаконной добычи 33 особей сибирского осетра, составил свыше 10 млн. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к штрафу. Также в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании с него в пользу Российской Федерации в возмещение причиненного ущерба свыше 10 млн. рублей.