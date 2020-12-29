29.12.2020
15:43
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Происшествия

Жителя Якутии обвиняют в прослушке?

Следственным отделом по Олекминскомурайону СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Олекминска, совершившего преступление,  предусмотренное ч. 2 ст. 138 УК РФ – нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения.

Следствием установлено, что обвиняемый в течение 2018-2019 годов загружал на свой компьютер из специализированной программы оператора сотовой связи и передавал третьему лицу сведения о телефонных переговорах граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации. В зависимости от объема предоставляемой информации мужчина получал денежное вознаграждение в размере от 500 до 2500 рублей. 

Преступная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена сотрудниками службы безопасности оператора сотовой связи. Всего установлено 9 эпизодов преступной деятельности. 

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал и детально дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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