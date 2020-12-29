Жителя Якутии обвиняют в прослушке?

Следственным отделом по Олекминскомурайону СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Олекминска, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 138 УК РФ – нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения.

Следствием установлено, что обвиняемый в течение 2018-2019 годов загружал на свой компьютер из специализированной программы оператора сотовой связи и передавал третьему лицу сведения о телефонных переговорах граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации. В зависимости от объема предоставляемой информации мужчина получал денежное вознаграждение в размере от 500 до 2500 рублей.

Преступная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена сотрудниками службы безопасности оператора сотовой связи. Всего установлено 9 эпизодов преступной деятельности.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал и детально дал показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.