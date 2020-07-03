Жителя Якутии обокрал друг

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» раскрыта кража 10 000 рублей. Полицейскими установлено, что потерпевший ранее распивал спиртное в компании приятелей. Один из гостей воспользовался тем, что хозяин квартиры заснул, и похитил денежные средства из кармана брюк потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина.

Похищенные деньги изъяты и будут возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.