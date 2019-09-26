Жителя Якутии наказали рублем

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в августе 2019 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения к штрафу в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, не сделав для себя должных выводов, вновь сель за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Алданскому району

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течении 1 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.