Жительницы якутского села закончили вышивать панно к 75-летию Победы

В небольшом селе Хаяхсыт Чурапчинского района Якутии работает кружок «Кюбэйэ» при доме культуры и творчества. В феврале этого года участницы этого кружка начали большое панно для увековечивания памяти погибших на войне солдат и участников Чурапчинского переселения. Однако из-за пандемии работу над панно пришлось приостанавить.

25 декабря женщины завершили панно. Его сразу же повесили в балагане дома культуры, где висят остальные их работы.

Панно полностью вышито вручную. Каждая картина что-то да символизирует. Так, сэргэ в центральной части символизирует проводы с аласов на войну, а также встречи воинов и переселенцев. С правой стороны вышита телега переселенцев. Вышита также картина с изображением Ысыаха, посвященного Победе, родной алаас, который представлял себе, наверное, каждый якутянин, оторванный от мест. Внизу вышит памятник, который был поставлен солдатами, вернувшимися с войны, в 1945 году.

Все картины соединены между собой методом лоскутного шитья (кыбытык тигии).

Во время войны маленькое село потеряло 53 человека, еще трое погибло на трудовом фронте. 127 человек из 405 отправившихся на Север жителей села, умерло от голода во время Чурапчинского переселения.

Список с именами всех погибших участников войны и переселения женщины также вложили в панно.

Члены общества «Кубэйэ»: Екатерина Кузьмина, Ольга Кузьмина, Мария Митина, Мотрена Протасова, Мотрена Потапова, Светлана Петрова, Ульяна Егорова, Мария Филиппова, Варвара Назарова. Руководитель группы Марфа Денисова.

Напомним, год назад, к национальному празднику Ысыах, мастерицы презентовали панно, на котором между старым и молодым олонхосутами, была изображена хозяйка земли — героиня олонхо Аан Алахчын Хотун.