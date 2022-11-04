Жительницу Якутска отправили в колонию за неуплату алиментов на ребенка

25 октября 2022 года в Якутском городском суде РС(Я) рассмотрено уголовное дело по обвинению ранее судимой С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей, неоднократно).

Судом установлено, что в период времени с июня 2021 года по март 2022 года С., проживая в г. Якутске, зная о вступивших в законную силу решениях суда о взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, не имея намерений исполнять данные судебные акты, не желая исполнять свои обязанности по содержанию несовершеннолетнего ребенка, без уважительных причин умышленно, с целью уклонения от уплаты алиментов, в нарушение своих родительских обязанностей, выплат алиментов в установленном судом размере и периодичностью без уважительных причин не производила, не предприняла мер к трудоустройству, тем самым неоднократно уклонилась от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

За период с июня 2021 года по март 2021 года у С. образовалась задолженность в размере 104077,61 рублей.

В судебном заседании подсудимая С. первоначально не признала вину в неуплате алиментов, отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ, в последующем в ходе судебного разбирательства вину признала, сообщила о раскаянии.

Приговором Якутского городского суда РС (Я) подсудимая С. признана виновной и ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщается на сайте Якутского городского суда.