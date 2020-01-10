10.01.2020
16:15
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Происшествия

Жительницу Якутии сняли с рейса в Дубаи

1 января жительницу Якутии сняли с международного рейса из-за налоговой задолженности. В связи с неуплатой долга в установленный срок пристав ограничил право выезда за пределы России.

После инцидента должница сразу же обратилась к дежурному специалисту управления, который разъяснил ей порядок снятия временного ограничения. После проверки информации об оплате долга дежурный пристав вынес постановление о снятии временного ограничения на выезд, а копию постановления направил в Департамент пограничного контроля.

Дождавшись завершения процессуальных действий, женщина смогла повторно приобрести билеты на следующий рейс и беспрепятственно вылететь в Дубаи.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
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