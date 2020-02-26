Жительницу Якутии обокрал односельчанин

В дежурную часть полиции Усть-Алданского района Якутии обратилась 46-летняя жительница села с заявлением о краже. Неизвестный похитил из её дома 90 килограммов мяса. Общий материальный ущерб составил более 34 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили 38-летнего безработного мужчину.

Установлено, что потерпевшая ушла на работу, а входную дверь оставила открытой, просто подперев её шваброй. В тот день подозреваемый привез женщине сено для её скота. Злоумышленник заметил, что дом не заперт, и решил похитить из террасы мясо. Мужчина загрузил себе в машину мясо жеребятины и говядины, после чего скрылся.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане! МВД по Республике Саха (Якутия) просит вас быть предельно бдительными в связи с участившимися кражами заготовленного мяса. Основными причинами и условиями совершения краж являются беспечность и излишняя доверчивость потерпевших, а также ненадлежащая укрепленность помещений и отсутствие охранной сигнализации.

Если вам что-то показалось подозрительным, или вы заподозрили особое внимание со стороны, то необходимо сразу же звонить по телефону «02» или обращаться в ближайшее отделение полиции. Помните, что легче задержать преступника и вернуть похищенное имущество «по горячим следам»!