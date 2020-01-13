Жительницу Якутии обокрал бывший муж

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жительницы мкр.Марха по факту кражи ее сотового телефона «Xiaomi» стоимостью 16000 рублей.

В ходе проверки полицейские выяснили, что к краже телефона потерпевшей причастен её бывший супруг–безработный ранее судимый 25-летний мужчина.

Установлено, что в новогодние каникулы мужчина приходил домой к заявительнице, чтобы навестить сына. В это время он приметил оставленный без присмотра телефон и, уходя, похитил его. Мобильный телефон злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.