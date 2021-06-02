02.06.2021
12:15
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Происшествия

Жительницу Якутии обманула мошенница из Instagram

SakhaLife.ru.

Прокуратура Вилюйского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба).

По версии следствия обвиняемая в целях совершения мошенничества разместила в социальной сети «Instagram» информацию о продаже  товаров, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства
по реализации указанной продукции.

По объявлению к ней обратилась жительница г. Вилюйска, которая изъявила желание приобрести товар и в последующем, перевела за него обвиняемой денежные средства.

Однако товар покупателю не передан, обвиняемая использовала поступившие денежные средства по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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