Жительницу Якутии обманула мошенница из Instagram

SakhaLife.ru.

Прокуратура Вилюйского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба).

По версии следствия обвиняемая в целях совершения мошенничества разместила в социальной сети «Instagram» информацию о продаже товаров, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства

по реализации указанной продукции.

По объявлению к ней обратилась жительница г. Вилюйска, которая изъявила желание приобрести товар и в последующем, перевела за него обвиняемой денежные средства.

Однако товар покупателю не передан, обвиняемая использовала поступившие денежные средства по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.