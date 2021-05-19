19.05.2021
16:15
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Происшествия

Жительницу Мирного застали врасплох

В ходе профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Мирнинскому району выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции 38-летней местной жительницей.

Женщина работала продавцом в местном магазине и уже попадала в поле зрения сотрудников полиции за незаконную реализацию алкогольной продукции, за что привлекалась к административной ответственности, а также предупреждалась об уголовной ответственности.  

На днях подозреваемая была вновь застигнута за реализацией алкогольной продукции, не имея на то лицензии.

За повторное нарушение антиалкогольного законодательства в ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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