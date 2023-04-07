07.04.2023
18:46
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Якутск

Жительницу аварийной «деревяшки» Якутска переселили в новостройку!

Через тернии в «Звёздный»

Жительница утопающего аварийного дома в Якутске Анфиса Конюхова, о котором мы писали ранее, наконец-то получила благоустроенное жилье, о котором мечтала. Об этом «Якутия.Инфо» сообщила сама Анфиса Михайловна, прислав фото со своей новой квартиры в микрорайоне «Звездный».

Кондуктор Анфиса Конюхова живет в доме по улице Дальняя вот уже 30 лет. Деревянный дом 1959 года постройки, давно признан аварийным. Женщина три месяца назад похоронила мужа. С проблемами приходится справляться одной.

Старый дом постоянно топит весной, но в этом году из-за аномального количества снега, уровень подтопления особенно высокий. Вместе с соседями пришлось ставить лестницу, чтобы забраться домой.

Первыми о страданиях Конюховой написали @yainfo. Публикация вызвала резонанс, к аварийному дому приехали и корреспонденты @yk24ru, которые сняли репортаж.

По словам Анфисы Михайловны, после выхода серии материалов о их проблемном доме к ним лично наведался прокурор города Антон Николенко. Он проверил состояние дома и соответствующие документы на жилье. Буквально на этой неделе по адресу побывал глава города Евгений Григорьев.

В минувший четверг героиня нашей публикации получила ключи от квартиры в новостройке по номеру А1 в микрорайоне «Звездный», сообщает тгк YAKUTIA.INFO

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Фото: тгк YAKUTIA.INFO
Источник: тгк YAKUTIA.INFO

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