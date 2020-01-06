Жительнице Якутии испортили новогодние праздники

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии поступило заявление от жительницы пос.Алмазный о том, что неизвестные похитили у нее 10 800 рублей.

Выяснилось, что потерпевшая нашла в интернете частное объявление от некой Ольги о продаже бытовой техники по привлекательным ценам. В ходе переписки женщина решила купить у неё бытовую технику и бытовую утварь на сумму 10 800 рублей. «Ольга» попросила заплатить данную сумму сразу, т.к. якобы было много желающих приобрести технику, и предоставила два номера телефона, начинающихся на цифры 8(918)-xxx-xx-xx, зарегистрированных в другом регионе. Это никак не смутило покупательницу, и она перевела указанную сумму через приложение мобильный банк на предоставленные ей номера двумя платежами. После того как профиль «Ольги» был удален из сайта объявлений женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

Уважаемые жители республики! Полиция предупреждает, что, как правило, на предоплате за товар настаивают мошенники. Получив от вас деньги, они исчезают. Еще одним признаком мошенничества является чрезмерно низкая цена на товары. Ни в коем случае не переводите свои денежные средства физическим лицам, не ознакомившись с товаром лично, а не дистанционно!